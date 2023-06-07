В Димитровграде спасли 18-летнюю беременную студентку и ее малыша после отравления сидром

Врачи в городе Димитровград Ульяновской области спасли 18-летнюю беременную студентку и ее малыша после отравления сидром. Девушку готовят к выписке.

Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Срок беременности у отравившейся девушки составляет 35 недель. Как выяснилось, она пыталась сбить жажду и сделала несколько глотков ядовитого напитка, а затем почувствовала себя плохо.

Выбранное лечение помогло беременной. 8 июня ее должны выписать. Через 3-4 недели у девушки состоятся роды.

Ранее появилась версия, что поставщик перепутал канистры и вместо этилового спирта направил производителю другие вещества.

Напомним, по данным на этот час, в России от употребления сидра скончались 32 человека. Наибольшее количество жертв зафиксировано в Ульяновской области – там умерли 20 человек из общего числа.