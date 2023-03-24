В Дмитрове соседи спасли упавшего в ручей пенсионера и обнаружили в его доме труп жены

В подмосковном Дмитрове спасли из ручья тонущего пенсионера, но он оказался не так прост. В его доме соседи обнаружили мертвую супругу. Подробности узнало издание mk.ru.

Вечером 23 марта хозяин одного из частных домов заметил 84-летнего мужчину в ручье и сразу же ринулся к нему на помощь. К счастью, вовремя. К тому времени, как он успел добежать, пожилой гражданин еще не захлебнулся, но при этом голова его уже была под водой. Как только пенсионера вытащили, он довольно быстро пришел в сознание. Правда, что произошло, он еще долго не осознавал. Как выяснилось позже, россиянин уже давно страдал деменцией.

Приехавшие на вызов медики попытались узнать у старика, как он оказался в ручье. Но он рассказал лишь, что живет вместе с супругой, прикованной к постели. Тогда врачи отправились прямо в дом пациента, но обнаружили там уже труп его жены. Пришлось вызывать полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования выяснили, что на днях к пожилой паре приезжали родственники, чтобы передать им продукты. Перед отъездом, они предварительно закрыли дверь и калитку, чтобы пенсионер с деменцией не сбежал и не пострадал. Поэтому пока не известно, как он все-таки смог выбраться из дома. При этом из жилья ничего не пропало, и привычный порядок не был нарушен.

На данный момент нет данных, когда именно скончалась женщина и от чего. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Пенсионер сейчас все еще находится в больнице, а полиция продолжает разбирательство.

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