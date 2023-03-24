Петербуржца подозревают в создании видеопособия по совращению детей: практиковался на приемной дочери

В Санкт-Петербурге задержали мужчину по подозрению в съемке порнографических роликов с участием 12-летней приемной дочери. Сообщается, что их целью было научить других желающих домогаться детей. Об этом стало известно Телеграм-каналу SHOT.

По информации источника, петербуржец занимался режиссурой видео-уроков по совращению несовершеннолетних, а после монтажа загружал их в DarkNet. Продавал он их в основном иностранцам за криптовалюту.

О незаконном «бизнесе» сотрудники правоохранительных органов узнали при мониторинге теневой сети. На всех роликах девочка, участвующая в съемке, предстает со скрытым маской лицом, поэтому ее личность удалось установить только через некоторое время. Кроме видеопособий мужчина делал еще и фотографии, на которых наглядно демонстрировал последовательность действий при домогательстве к несовершеннолетнему.

Вычислить педофила удалось при помощи геолокации, установленной на его мобильном телефоне, на который он и снимал свой запрещенный контент. Силовики задержали его в квартире в Выборгском районе. Предположительно, режиссером роликов является 37-летний петербуржец, так как в его квартире обнаружилось достаточно доказательств, в том числе оборудование для съемок и компьютер с программой шифрования.

Возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера и вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции.

Ранее в Петербурге 75-летнего пенсионера жена до смерти забила сковородкой за многочисленные оскорбления в ее адрес, а также рукоприкладство.