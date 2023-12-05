Уже неделю стоит холод: воспитанники ясельной группы мерзнут на протяжении недели в детсаду

Жители Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе пожаловались на проблемы с отоплением в одном из детских садов города. Воспитанники ясельной группы мерзнут в холодном помещении уже неделю, передает Telegram-канал ЯМАЛ 89.

О текущем положении дел рассказала жительница города. По ее словам, в дошкольном учреждении воспитываются дети до 2 лет. Холод в здании стоит уже неделю. Няни делают все возможное, чтобы малыши не мерзли, но при этом ситуация не меняется, заявила женщина.

До отключения тепла на температуру в дошкольном учреждении никто не жаловался.

«До отключения света в группах было тепло, детки ходили в шортиках, платьях и футболках. Сейчас все тепло одеты, лишь бы не мерзнуть», — поделилась горожанка.

В департаменте образования Салехарда подтвердили существование проблемы и пообещали разобраться с ней в ближайшее время.

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