В детском саду Санкт-Петербурга дедушка перепутал детей и ушел домой с чужой внучкой

В Санкт-Петербурге пенсионер ошибся и случайно забрал из детского сада чужую внучку. Дело в том, что мужчина не видел малышку месяц, из-за чего перепутал ее с другой девочкой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло в детском садике в Невском районе города, который на летний сезон назначили дежурным. Так, в саду находились дети со всего района, а воспитатели не знали ни дошкольников, ни их родителей. Поэтому никто из работников учреждения не заметил ничего странного.

«Я у него спросила когда: «Вы что, свою внучку не знаете?» – он сказал, что он ее месяц не видел. Не понимаю, неужели ребенка не узнать», – прокомментировала мама девочки, которую пожилой мужчина забрал по ошибке.

Женщина добавила, что ее малышка очень доверчивая. Девочка знает, что у нее есть дедушка, но она его не видела. Поэтому она сразу поверила словам пенсионера и пошла с ним.

Как утверждает мать ребенка, руководство детского сада пообещало ужесточить контроль при выдаче детей. Воспитательницу, которая отпустила шестилетнюю девочку с чужим дедушкой, уже привлекли к дисциплинарной ответственности.

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