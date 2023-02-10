Умерший во время тихого часа ребенок в московском саду слишком увлекался гаджетами

Трехлетний мальчик, который умер во время тихого часа в московском саду, жил в многодетной семье. По словам знакомых, дети поздно ложатся спать и увлекаются гаджетами.

Как выяснил МК, родители часто одевают несовершеннолетних не по погоде. Условия содержания детей будут проверять правоохранительные органы.

9 января ребенок охотно отправился на отдых во время тихого часа, но не проснулся. Воспитатели увидели на подушке рвотные массы и позвонили в «скорую». Прибывшие на вызов медики констатировали, что смерть наступила полчаса назад.

Сообщается, что в день трагедии малыш был вялым и ничего не ел на обед. Температура у воспитанника держалась в норме. Няни подумали, что он, как обычно, не выспался. Родители утверждают, что дома не было намеков на плохое самочувствие.

О подробностях инцидента мы писали ранее.