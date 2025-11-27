Опубликовано 27 ноября 2025, 16:101 мин.
В Дербенте 59-летняя женщина умерла на приеме у стоматолога до введения анестезии
© Freepik
В Дербенте на приеме у стоматолога умерла 59-летняя женщина. Она скончалась до введения анестезии.
О происшествии сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, пациентка пришла в клинику. Однако врач даже не успел сделать укол, женщина скончалась. Причины случившегося неизвестны.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области 22-летняя девушка умерла в стоматологической клинике. Пациентка обратилась с сильной болью.
Перед удалением зуба ей сделали укол с обезболивающим. Девушка потеряла сознание. Прибывшие на место медики скорой пытались полчаса реанимировать ее, но спасти не удалось. По факту смерти возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, умершая была в положении.