Обратилась за помощью с острой зубной болью: как умерла 22-летняя россиянка в кресле у стоматолога

В Липецкой области продолжают выяснять обстоятельства смерти 22-летней девушки в стоматологической клинике. Подробности трагичного инцидента приводит Задонская правда во «ВКонтакте».

Россиянка из села Ольшанец приехала в клинику 10 октября. Пациентка обратилась с острой зубной болью. Перед удалением зуба врач сделал девушке инъекцию с обезболивающим. Затем она почувствовала себя плохо и потеряла сознание.

Прибывшие по вызову медики пытались реанимировать жительницу Липецкой области в течение 30 минут. Однако спасти ее не удалось. СК возбудил по факту случившегося уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося; среди рассматриваемых версий — анафилактический шок», — написал автор публикации.

Также в Сети разошлась информация, что умершая девушка находилась в положении и была матерью. Однако никаких подтверждений этому нет.

Ранее сообщалось, что 21-летняя невеста умерла перед свадьбой после тату-сеанса у жениха. У девушки начался сепсис.