В деле подавшей сигнал о помощи девочки появились новые подробности

История Вероники Боржовой, которая подала рукой сигнал о насилии в эфире передачи «Мужское/Женское», стремительно развивается. В дело вмешалась бабушка детей, которая заявила о том, что хочет забрать девочек, а их мать выселить.

Галина Геннадьевна рассказала, что после ее второй свадьбы и рождения сына ее дочь, Кристина Боржова, начала себя странно вести. Девушка даже подала заявление в полицию, что якобы в 10 лет ее домогался отчим. По словам женщины, Кристина обиделась на нее из-за недостаточного внимания.

Кристина Боржова заявила, что дело о домогательствах замяли, поэтому она вновь его обнародует. В свою очередь, Галина Геннадьевна уверяет, что это клевета, поэтому подала заявление на дочь, передает kp.ru.

Также Галина Геннадьевна намерена выселить Кристину из дома, а внучек забрать к себе. Бабушка не против отдать младшую внучку отцу, но воспитанием старшей хочет заниматься самостоятельно.

Ранее мы писали, что Юлия Барановская сделала заявление о девочке, подавшей знак о помощи во время шоу.