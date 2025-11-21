В деле о резонансном убийстве рэпера Картрайта поставлена точка: суд огласил приговор его жене

В Санкт-Петербурге вынесли приговор Марине Кохал, обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Суд признал, что Кохал заранее планировала убийство Картрайта. Женщине дали 12,5 лет исправительной колонии общего режима.

По данным следствия, Марина убила мужа из-за ревности — у него на тот момент была любовница. Осужденная ввела Александру большую дозу инсулина, в следствие чего он скончался. Она не стала вызывать скорую помощь, а расчленила тело рэпера на 15 частей.

Марина утверждала, что не убивала Картрайта, а он якобы сам умер от передозировки наркотиков* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

Напомним, в последнем слове Кохал заявила, что чувствует стыд и боль после случившегося.

*незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность