В деле о резонансном убийстве рэпера Картрайта поставлена точка: суд огласил приговор его жене
© PhotoXpress/East News
В Санкт-Петербурге вынесли приговор Марине Кохал, обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.
Суд признал, что Кохал заранее планировала убийство Картрайта. Женщине дали 12,5 лет исправительной колонии общего режима.
По данным следствия, Марина убила мужа из-за ревности — у него на тот момент была любовница. Осужденная ввела Александру большую дозу инсулина, в следствие чего он скончался. Она не стала вызывать скорую помощь, а расчленила тело рэпера на 15 частей.
Марина утверждала, что не убивала Картрайта, а он якобы сам умер от передозировки наркотиков* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).
Напомним, в последнем слове Кохал заявила, что чувствует стыд и боль после случившегося.
