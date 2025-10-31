«Поняла, что мой поступок идиотский»: что сказала в последнем слове вдова расчленённого рэпера Картрайта

Обвиняемая в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко — настоящее имя) Марина Кохал выступила с последним словом в суде. Вдова музыканта заявила, что чувствует стыд и боль после случившегося.

По словам Кохал, все ее действия были направлены «на защиту от зла», но в итоге горя стало еще больше. Кохал утверждает, что сожалеет о произошедшем и поступила так, как была воспитана — вместо обращения за помощью справилась сама.

«Мало того, что я уже на пятый день [после случившегося] поняла, что мой поступок идиотский от и до, ещё я годы работаю над собой с психотерапевтом, который в курсе всего произошедшего», — публикует речь Марины Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, тело Юшко нашли в квартире в Санкт-Петербурге в 2020 году. Кохал утверждала, что муж умер от передозировки наркотиков* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность), а она решила скрыть его кончину от поклонников. Однако в организме Александра не нашли запрещенных веществ.

Следствие считает, что Марина намеренно убила рэпера, расчленила и постирала останки в стиральной машине. Для нее запросили 13 лет колонии. Свою вину Кохал не признала.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины, чей обезглавленный труп нашли в лесу.

*незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность