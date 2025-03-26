В Дагомысе мужчина протаранил магазин на машине и расстрелял двух человек

В поселке Дагомыс Краснодарского края мужчина на машине протаранил магазин, а затем расстрелял двух человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, инцидент произошел вечером 25 марта. Уже после закрытия магазина автомобиль въехал в него через витрину. После успешного тарана водитель транспортного средства открыл огонь по присутствующим.

В результате инцидента одна женщина погибла. Еще один человек пострадал.

По данным РЕН ТВ, подозреваемый уже задержан.

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