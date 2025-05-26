В Дагестане выпускники устроили массовую драку на улице из-за росписи на руке

В Дагестане выпускники устроили массовую драку. Сообщается, что причиной конфликта стала роспись на руке. Видео ссоры молодых людей публикует Telegram-канал «Тут Дагестан».

Драка произошла в Буйнакске. На кадрах, которые появились в Сети, видно бегущих по улице людей, а также полицейские автомобили. По данным источника, все началось с того, что девушка хотела оставить автограф на руке одного парня. Это заметил ее брат и решил выяснить отношения с молодым человеком. Отмечается, что мужчина хотел его ударить, но не ожидал первым получить травму.

В итоге к драке присоединились и другие люди. Из-за массового конфликта на улице на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Пока неизвестно, задержали кого-то после случившегося или нет. Также нет информации о пострадавших.

Отметим, что последние звонки в школах прошли в городах России 23-24 мая. Учебные заведения выпустили тысячи учеников. Им предстоит сдать ЕГЭ ради поступления в университеты.

Ранее выпускникам в Петербурге запретили выступать под иностранные треки.