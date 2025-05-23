Петербургским выпускникам запретили включать зарубежные хиты на последнем звонке

В одной из школ Петербурга выпускникам запретили использовать на последнем звонке иностранные песни. Решение было принято за несколько дней до линейки. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам родителей школьников, администрация учебного заведения решила отказать детям в возможности выступить на последнем звонке под музыку, которую они сами выбрали. Из-за этого выпускники решили провести свой праздник в парке.

«Директор, из своей личной прихоти, запрещает детям танцевать танец под песню иностранного исполнителя. Изначально все знали и слышали, под какую музыку танцуют выпускники, и за пару дней до мероприятия вдруг сообщили, что нельзя танцевать под эту песню», - рассказала собеседница СМИ.

Запрет объяснили тем, что треки непатриотичные. При этом, как отметили родители выпускников, линейку грозились отменить, если школьники будут выступать под выбранную ими музыку.

В администрации Московского района отметили, что они стремятся к тому, чтобы ученики развивались в рамках государственного образовательного пространства. В пресс-службе указали, что есть много других отечественных композиций, под которые выпускники могут выступать на последних звонках.

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