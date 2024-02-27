В Дагестане трехлетняя девочка напоила младшего брата средством для мытья плит

В Дагестане малыш получил ожоги пищевода, выпив средство для мытья плит. Химикат ему дала трехлетняя сестра.

Подробности инцидента сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Вечером 26 февраля 22-летняя мать на пару минут оставила детей и отошла в ванную. Девочка нашла на кухне средство для мытья плит и дала брату. Он сделала несколько глотков, почувствовал боль и расплакался.

Прибежавшая на плач мать увидела, что вокруг губ мальчика все покраснело. Она вызвала скорую.

Ребенка увезли в больницу, врачи диагностировали химическое отравление. Сейчас его состояние стабильное, за ребенком наблюдают медики. В отношении матери могут составить административное дело по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти четырехлетний ребенок выпил глазные капли бабушки и попал в больницу. Его состояние оценивали как тяжелое.