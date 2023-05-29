В Дагестане сын расстрелял отца во время ссоры

В городе Южно-Сухокумск Республики Дагестан молодой человек убил собственного отца. Он выпустил в него несколько пуль из пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, преступление произошло на улице Комарова. Между членами семьи случился какой-то конфликт. Однако неизвестно, что именно послужило причиной ссоры. Сын настолько разозлился на родственника, что схватился за оружие и расстрелял его. Ранения оказались смертельными, и он скончался на месте.

На данный момент во всем разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все детали. Пока нет информации о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство», а также о задержании дагестанца.

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