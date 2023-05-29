«Первый погиб от холода, второго сожгли»: знакомые рассказали о семье сгоревшего в коляске малыша

Сегодня, 29 мая, стало известно о страшной гибели восьмимесячного младенца в Пермском крае. Ребенок заживо сгорел в коляске, пока его родители, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, спали. После произошедшего они рассказали, что пожар устроил их второй сын, который играл с зажигалкой.

Знакомые с семьей же заверили, что это не первая смерть ребенка, о которой известно. Ранее они уже хоронили месячного малыша, который заживо замерз на балконе. Кроме того, родители состоят на учете, но детей у них по-прежнему не забирают, несмотря на то, что на них поступают многочисленные жалобы.

«Последние две недели мать пила каждый день. По ночам разгуливала с коляской. Постоянно музыка, костры жгут тут же у дома, дети все с ними. На них раз 30 вызывали опеку. Жалоб было так же немерено. Старший сын не посещает школу, постоянно жалуются на него», - цитирует слова местной жительницы села Култаево издание Газета.Ru.

О том, что семья неблагополучная, рассказала и другая знакомая с ней женщина. Она призналась, что мама с папой погибшего малыша постоянно пьют, и из-за этого умирают их сыновья. Однако пока им удавалось выкручиваться, так как все списывали на несчастные случаи.

«Было четверо детей, первый погиб от холода, сейчас второго сожгли. Мать не посадили, списали на несчастный случай. Сейчас пытаются тоже дело замять, типа ребёнок поджег плед, и родители не виноваты. Родителей, кстати, не закрыли, не посадили. Они дома находятся», - поделилась собеседница издания.

По словам женщины, сейчас полиция разбирается в произошедшем, но велика вероятность, что и в этот раз родители останутся безнаказанными. Соседи пытаются прикрывать их и заявляют, что семья вполне нормальная. Однако россиянка уверена, что они делают это только потому, что вместе выпивают.

Ранее в Иркутской области на второклассника упала часть стены и придавила его. После случившегося его доставили в больницу, где ему ампутировали часть руки.