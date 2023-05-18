В Дагестане студент ударил ножом однокурсника из-за компрометирующего фото с сигаретой

В Дагестане студент-иностранец ранил однокурсника ножом в живот из-за компрометирующего фото. Молодой человек боялся, что снимок увидят его родители и будут ругаться. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Gor.

По информации источника, учащийся высшего учебного заведения приехал в республику из Азербайджана, чтобы заниматься на физкультурном факультете педагогического университета. Вместе с остальными земляками он жил в общежитии, где все довольно близко общались между собой. Однако в какой-то момент дружеские шутки вышли из-под контроля.

Один из приятелей запечатлел 19-летнего иностранца, когда тот был с сигаретой в руках и сохранил фото в своем телефоне. Студент сильно испугался, что друг может показать компромат на него родителям, и те, узнав о вредной привычке сына, будут ругаться. Он долго уговаривал шантажиста удалить кадр, и тот все-таки сдался. Правда, он не стер изображение из папки «Недавно удаленные».

О том, что компромат находится все еще на мобильном устройстве, студент узнал через время. Разъяренный молодой человек пришел к товарищу и накинулся на него с кулаками. Отмечается, что он сначала пытался его душить, а затем ударил его ножом в живот.

В итоге полиция задержала нападавшего иностранца, а пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Он остался жив.

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