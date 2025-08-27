В Дагестане подросток умер, отказавшись платить медикам деньги за госпитализацию

В Дагестане умер подросток, которого, предположительно, укусило насекомое. По данным Telegram-канала «ЧП КАВКАЗ|ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ», медики просили у несовершеннолетнего деньги за госпитализацию, но он отказался.

Сообщается, что после укуса у мальчика опухла рука. В травмпункте врач решил, что у него перелом, поэтому отправил его в больницу. Там пациент сделал рентген, который показал ушиб, и получил назначение на лечение компрессами. Однако боль не исчезла.

По информации источника, незадолго до смерти к подростку на вызов приехали медики. Они запросили за госпитализацию деньги, и, получив отказ, уехали. Через неделю у мальчика началось заражение крови. Его отправили на лечение в Ставрополь, где ему провели операцию. Но это не помогло. Из-за неправильно поставленного диагноза и упущенного времени у него развился сепсис. Спасти пациента не удалось.

Родственники погибшего намерены выяснить все подробности случившегося. Они потребовали возбудить уголовное дело.

