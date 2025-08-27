Пришла в школу готовить танец: девятиклассница умерла на репетиции 1 сентября

В Новосибирской области, в городе Бердске, умерла девятиклассница. Она пришла в школу, чтобы подготовить танец к 1 сентября, но ей стало резко плохо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, девочка захотела поучаствовать в школьной линейке, посвященной началу учебного года. Она пришла в школу вместе с мамой-учительницей, но на репетиции почувствовала недомогание. Родительница и другие очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, а пока врачи ехали, пытались оказать ей первую помощь.

Спасти школьницу не удалось. Она скончалась. Причина смерти пока не установлена. Известно, что у девочки были проблемы со здоровьем, из-за которых она перестала заниматься танцами.

Отмечается, что умершая девятиклассница была активисткой, хорошо училась. Кроме того, она состоялась в военно-патриотическом клубе.

Ранее 13-летний подросток умер после того, как съел на ужин три пачки незаваренной лапши быстрого приготовления.