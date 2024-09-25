В Дагестане отпустили из СИЗО квнщика-владельца квеста, в котором умерли девушки

В Дагестане отпустили из СИЗО квнщика-владельца квеста, в котором погибли две девушки. Он переведен под домашний арест.

Об этом сообщает Kp.ru.

Известно, что с владельцем квеста под домашний арест перевели и аниматоров. Соответствующее решение было принято 18 сентября.

Напомним, 22 июля в квест-руме произошел пожар – аниматор использовал в интерактивной игре бензин. В огне погибли девушки 19 и 25 лет.

Было возбуждено уголовное дело. Задержали владельца и двоих аниматоров.

Выяснилось, что квестом владел 33-летний квнщик из сборной Дагестана. Все трое были арестованы до 21 сентября.

Ранее владелец квеста пообещал, что ликвидирует данный бизнес. Также квнщик выразил готовность понести наказание.