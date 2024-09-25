Опубликовано 25 сентября 2024, 19:561 мин.
В Дагестане отпустили из СИЗО квнщика-владельца квеста, в котором умерли девушки
© Freepik
В Дагестане отпустили из СИЗО квнщика-владельца квеста, в котором погибли две девушки. Он переведен под домашний арест.
Об этом сообщает Kp.ru.
Известно, что с владельцем квеста под домашний арест перевели и аниматоров. Соответствующее решение было принято 18 сентября.
Напомним, 22 июля в квест-руме произошел пожар – аниматор использовал в интерактивной игре бензин. В огне погибли девушки 19 и 25 лет.
Было возбуждено уголовное дело. Задержали владельца и двоих аниматоров.
Выяснилось, что квестом владел 33-летний квнщик из сборной Дагестана. Все трое были арестованы до 21 сентября.
Ранее владелец квеста пообещал, что ликвидирует данный бизнес. Также квнщик выразил готовность понести наказание.