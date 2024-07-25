«Если надо будет понести наказание, я понесу»: владелец квеста, где сгорели девушки, рассказал о судьбе «Дома ужасов»

Владелец «Дома ужасов» В Махачкале Гусейн Ибрагимов заявил, что больше не будет заниматься хоррор-квестами после того, как во время одного из них сгорели две девушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, мужчина намерен ликвидировать ИП, а вместо бизнеса будет заниматься КВН и стендапом, после чего и стал знаменитым.

«Если надо будет понести наказание, я понесу. Квеста там больше не будет», – приводит слова Гусейна источник.

Отмечается, что бизнесмен полностью сотрудничает со следствием и при необходимости приходит на допросы. Также он распродает оставшееся оборудование с квеста и приводит цокольное помещение в порядок после пожара. После он планирует передать его хозяину здания для сдачи в аренду.

Напомним, что в 22 июля в «Доме ужасов» в Дагестане произошел пожар. По сценарию, участников привязывали к стулу и надевали им наручники. Именно так произошло с девушками, которые в итоге не смогли выбраться и умерли.

После случившегося сотрудники квест-комнаты были задержаны. Выяснилось, что именно аниматоры допустили, что во время «игры» начался пожар. Один из них в костюме клоуна бросил в девушек горящую перчатку, его в итоге арестовали на два месяца.

Ранее мы писали о том, что семья сгоревшей на квесте девушки простила аниматора.