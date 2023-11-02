Стала известна личность отца ребенка, которого вынашивает 12-летняя школьница из Ленобласти

Установлена личность отца ребенка, которого вынашивает 12-летняя школьница из Ленобласти. Им оказался 16-летний подросток-хулиган, на которого неоднократно жаловались педагоги в школе. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, интимная связь у девочки произошла со старшеклассником по обоюдному согласию. В учебном заведении он известен своим не самым покладистым характером. При этом на учете он не состоит. Живет парень с матерью, которая сейчас пытается пристроить сына в другую школу.

Претензии в адрес юноши мать беременной выдвигать не собирается, так как, по ее словам, это не было принуждение. Она знала, что ее дочь встречается с подростком. А вот отец девочки настроен немного иначе. Он уже давно не интересовался ее жизнью, так как развелся с супругой, поэтому теперь желает разговаривать с «зятем» с глазу на глаз.

Напомним, что ожидающая ребенка девочка сейчас находится в больнице, куда ее доставили с болями в животе. Врачи предполагают, что мог произойти выкидыш.

Ранее а Красноярском крае 10-летняя девочка погибла от удара током в ванне, искупавшись с телефоном.