В цирке Новосибирска гимнастка сорвалась с высоты во время выступления. Об этом сообщает портал NGS.RU.

16 марта во время шоу в «Королевском цирке Гии Эрадзе» произошло падение гимнастки на глазах у зрителей. Как сообщили свидетели случившегося, девушка выступала без страховки и в какой-то момент не удержалась на кольце, за которое зацепилась ногами.

«Гимнастка упала с высоты половины купола. Висела на одной ноге на кольце и сорвалась. На ноги прямо упала. К ней гимнаст опускается, а я по губам её читаю — „сломала“. Там три яруса, она упала с нижнего», — рассказала одна из зрительниц.

При этом пострадавшую увели с арены, а шоу продолжилось. Как стало известно позже, девушку госпитализировали в больницу. Она находится в сознании, врачи проводят необходимые обследования.

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