В Чувашии обнаружили тела трех маленьких детей в реке

В реке Малый Цивиль, находящейся в Чувашии, обнаружили страшную находку. Из воды выловили тела трех маленьких детей 2014 года рождения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Известно, что девочки пропали 25 мая в селе Шихазаны. Вечером их матери забили тревогу после того, как те не вернулись домой. По информации родителей, школьницы отправлялись на совместную прогулку.

9-летних детей нашли в реке. На тот момент они уже были мертвы. По предварительной версии, девочки решили искупаться в воде, но случайно утонули. Отмечается, что пляж не был оборудован и в том месте, где обнаружены тела, было запрещено плавать. На данный момент обстоятельства произошедшего все еще выясняются.

Ранее в Тульской области мать случайно убила двухмесячную дочь, пытаясь ее успокоить. Как рассказала женщина, малышка постоянно плакала, поэтому она решила ненадолго закрыть ей рот рукой. Крик прекратился, и она подумала, что ребенок уснул. Однако через время она увидела, что девочка посинела. Оказалось, что она ее задушила.