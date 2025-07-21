В Чувашии четырехлетний мальчик завел машину отца и наехал на двухлетнюю сестру

В Чувашии четырехлетний мальчик завел машину отца, после чего наехал на двухлетнюю сестру. Девочке потребовалась медицинская помощь.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру Чувашии.

По информации источника, инцидент произошел в деревне Старые Мураты, расположенной в Комсомольском районе. Ребенок сел за руль Volkswagen и наехал на сестру, после этого водитель врезался в столб.

С мальчиком провели воспитательную беседу. По факту произошедшего начата проверка, ее ход контролирует прокуратура Комсомольского района.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области мать сбила четырехлетнюю дочь, паркуясь на даче. У девочки нашли многочисленные переломы, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.