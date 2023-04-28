В Чите пожилой мужчина обиделся на безногого брата и загнал ему нож в сонную артерию

В Чите пожилой житель села Ломы поссорился с братом-инвалидом и не смог справиться с обидой. В ходе конфликта он напал на родственника с ножом и зарезал его. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Забайкалья.

Преступление было совершено еще в ноябре прошлого года. Однако сейчас уголовное дело об убийстве было передано в суд. По версии следствия, 64-летний россиянин серьезно поссорился со своим 58-летним братом. Тот смог его каким-то образом сильно задеть своими словами. В итоге мужчина схватился за нож и пропорол обидчику сонную артерию. Примечательно, что от задуманного злоумышленника не остановило даже того, что его жертва была без ног выше колена и не могла ему особо сопротивляться.

Раны, нанесенные мужчиной, оказались смертельными. Пострадавший скончался на месте, а нападавшего с ножом довольно оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов. В скором времени состоится суд по делу, где жителю Ломы предъявят обвинения в убийстве.

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