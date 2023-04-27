В Челябинске тиктокер избил пенсионерку на улице и спокойно пошел дальше

В Челябинске мужчина избил пожилую женщину на улице и спокойно пошел дальше. На допросе он рассказал, что является блогером и сделал это ради лайков.

На ролике, опубликованном РЕН ТВ, видно, как он задел бабушку плечом, а потом ударил в лицо. Затем мужчина нанес еще несколько ударов, пенсионерка упала. Нападавший оставил ее лежать на дороге.

Пенсионерке понадобилась помощь врачей. Медики зафиксировали множественные гематомы и перелом пальца.

Злоумышленник был задержан: на допросе он извинился и предложил заплатить избитой. «Извините, пожалуйста, я заплачу. Я тиктокер», - сказал он.

Также известно, что после избиения мужчина собирался ограбить магазин, но не вышло – его задержали полицейские.

Ранее в Москве сантехник избил пенсионерку за отказ оплачивать услуги.