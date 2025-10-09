В Чите пациент с ангиной умер в туалете больницы после трех отказов в лечении

В Чите заболевший ангиной мужчина скончался в больничном туалете. 49-летнему пациенту трижды отказали в лечении.

Как пишет Регнум, 10 мая он впервые обратился в скорую помощь с жалобами на боли в горле и повышенную температуру. Однако диспетчер отказалась отправить бригаду медиков и посоветовала больному самостоятельно приехать к врачу.

В тот же день мужчина обратился в местную инфекционную больницу, где его осмотрели и отправили домой. Как пояснили родственники, у мужчины не было прививки от кори, поэтому ему отказали в госпитализации.

11 мая пациенту стало хуже, у него появилась отечность шеи, гнойные выделения и высокая температура тела. Несмотря на угрожающие симптомы, ему снова отказали в госпитализации.

12 мая жена мужчины вызвала скорую помощь и потребовала госпитализировать его. Однако в приемном покое пациенту внезапно диагностировали тупую травма живота, несмотря на совсем другие жалобы. Терапевт приняла решение перенаправить его в хирургическое отделение на другом конце города.

Спустя четыре часа после поступления в хирургическое отделение тело пациента обнаружили в больничном туалете. Экспертиза установила, что мужчина скончался из-за осложнений ангины – у него были поражены трахея и легкие.

Ранее 48-летний житель подмосковного Видного пережил 12 остановок сердца в течение одних суток и выжил благодаря врачам.