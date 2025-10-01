Мужчина выжил после 12 остановок сердца за сутки

48-летний житель подмосковного Видного пережил 12 остановок сердца в течение одних суток. Об этом врачи Домодедовской больницы рассказали в беседе с mk.ru.

Как сообщили представители медицинского учреждения, пациент был доставлен в больницу с повторным инфарктом. Состояние мужчины резко ухудшилось, и у него развился кардиогенный шок — крайне тяжелое осложнение, при котором сердце не может снабжать кровью жизненно важные органы.

В ходе борьбы за жизнь пациента его сердце останавливалось 12 раз. Медикам каждый раз удавалось возвращать мужчину к жизни, проводя комплекс реанимационных мероприятий. Несмотря на смертельно опасное состояние, врачам удалось его купировать.

Сейчас состояние пациента стабилизировалось.

