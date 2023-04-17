В Чите на Пасху пьяная мать избила ребенка прямо посреди улицы и попала на видео

Жительница Читы, находясь в нетрезвом состоянии, побила собственного ребенка прямо на улицы. Инцидент произошел 16 апреля, когда все православные отмечали Пасху. На неадекватное поведение матери обратила внимание женщина, под окнами которой и развернулась семейная драма. Об этом сообщает издание kp.ru.

Россиянка не смогла проигнорировать раздирающий плач мальчика, который был слышен на всю округу. Она засняла на видео, как посреди ночи пьяная мать кричала на малыша и била его. Ролик довольно быстро распространился в Сети и дошел до сотрудников правоохранительных органов. Теперь произошедшее проверяет СК по Забайкальскому краю.

Как стало известно источнику, сейчас проводится выяснение личности женщины и ее сына. После этого они будут допрошены. Кроме того, будут запрошены характеристики на их семью. Отметим, что на данный момент неизвестно, состоит ли она на учете как неблагополучная или нет.

Ранее стало известно, что жестокая няня из Якутска, отлупившая ребенка на видео, дала откровенное интервью. В беседе с журналистами бывшая гувернантка не раскаялась за содеянное и заявила, что есть в Интернете люди, которые делают вещи и похуже нее.