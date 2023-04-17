Отлупившая ребенка няня из Якутска заявила, что является теперь звездой тиктока

33-летняя няня из Якутска стала настоящим кошмаром для многих детей города. Женщина на протяжении 10-ти лет работала гувернанткой и издевалась над малолетними. По словам родителей, которым не повезло столкнуться с воспитательницей-извергом, она истошно кричала на малышей, била их и записывала все это на видео, которые потом выкладывала в Тик-ток. Однако известно обо всем стало только после того, как одна из семей, нанявшая ее, установила в квартире скрытую камеру.

История жестокой няни стала настолько популярной, что ее решили рассказать и на телевидении. Канал НТВ взял у женщины интервью, в котором она даже не показала намека на раскаяние. Она заявила, что не делала ничего ужасного, тем более, что в Интернете есть вещи и похуже.

При этом бывшая гувернантка призналась, что на месте родителей, которые подали на нее жалобу, не стала бы писать заявление в полицию. По ее словам, можно было бы договориться с ней при помощи денег, и тогда бы не пришлось поднимать столько шума.

Отметим, что за годы работы россиянка сняла немало видео с чужими детьми, на которых издевалась над ними. В Сети на ее аккаунт с роликами подписано около двух тысяч человек, и это позволяет женщине считать себя популярной. Она заявила, что является звездой тик-тока, и это вызывает у нее радость.

Суд по делу якутской гувернантки состоится 24 апреля. Сейчас она находится на свободе под подпиской о невыезде.

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