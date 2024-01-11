В Чите мать выкрала из больницы изъятого опекой двухлетнего сына и пропала

В Чите мать похитила из больницы двухлетнего сына, которого у нее изъяла опека. После этого женщина пропала. Теперь ее ищет полиция. Об этом сообщает Chita.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Забайкальскому краю.

По данным источника, 10 января россиянка пришла в клинику, в которой находился ее ребенок, и самовольно забрала его. Примечательно, что за день до этого мальчика у нее отняли из-за злоупотребления спиртными напитками.

Известно, что сотрудники больницы пытались препятствовать женщине, но им не удалось ее остановить. В ведомстве заверили, что работники сделали все возможное, чтобы оставить маленького пациента в стенах медицинского учреждения.

Местонахождение матери и малыша пока неизвестно. Их разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Керчи жильцы дома обнаружили в подъезде плачущего четырехмесячного младенца. Оказалось, что ребенок родился в семье, проживающей в многоквартирном доме. В день случившегося родители выпивали вместе со знакомыми.