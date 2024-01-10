Против родителей могут возбудить уголовные дела: в подъезде нашли плачущего четырехмесячного младенца

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту инцидента с четырехмесячным ребенком в Керчи. Младенца вынесли из квартиры и оставили в подъезде жилого дома, передает Kp.ru.

Ребенка обнаружили 5 января. Жильцы дома на улице Льва Толстого наткнулись на плачущего младенца. Они позвонили в полицию и сообщили о странной находке.

В ходе выяснения обстоятельств стражи порядка выяснили, что несовершеннолетний из семьи, которая проживает в этом доме. В день случившегося его родители распивали спиртные напитки вместе со знакомым. Когда хозяева уснули, гость взял плачущего ребенка и вынес на лестничную клетку. Что этим поступком преследовал мужчина, пока не сообщается.

Теперь в ходе организованной проверки будет дана оценка действиям родителей. В отношении взрослых могут возбудить уголовные дела.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Косенко. Мужчина бросил своего маленького сына в снег.