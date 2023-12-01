В Череповце уволили глухонемого курьера из-за жалоб клиентов на его дикцию

В Череповце уволили глухонемого курьера из-за жалоб клиентов на его плохую дикцию. Супруга мужчины поделилась подробностями случившегося с Telegram-каналом «Подъем».

Жена уволенного рассказала, что неоднократно предлагала внести пометку о слабослышащем статусе работника, но ей отказывали. После размещения соответствующего поста в сети, удалось добиться обсуждения этой проблемы с руководством компании.

«Сказали, что нам не до этого, у нас сто-пятьсот работников и как бы нам это не надо. Никто ничего не будет объяснять глухим людям, с ними очень тяжело контактировать. На самом деле это так. Нужно быть готовыми к этому», – пожаловалась женщина.

Она отметила, что ее мужу просто написали: «Игорь, на тебя много жалоб, ты уволен». Люди писали, что курьер ведет себя странно, и у него что-то с дикцией.

Сообщается, что мужчина работал в компании-партнере «Самоката» – «Два колеса». Журналисты связались с ними, им ответили, что на данный момент проводится проверка ситуации. Они объяснили, что причины отстранения от доставки должны быть справедливыми.

«Заказы сервиса доставляют, в том числе, слабослышащие курьеры-партнеры в разных уголках страны», – сообщили в компании.

Отмечается, что проверка также организовала прокуратурой Вологодской области.

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