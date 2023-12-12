В Череповце школьник примерз к железному памятнику языком. Его спас проходивший рядом мужчина: он вызвал скорую и спасателей.

Подробности инцидента приводит Telegram-канал «Подъем».

Уточняется, что мальчик примерз к монументу «Преемственность поколений». Прибывшие медики и спасатели отделили язык школьника от памятника.

На станции скорой помощи рассказали, что подобные случаи бывали, но не повторялись с одними и теми же людьми. Там решили, что случившееся стало для юноши «лучшим опытом».

Со школьником все в порядке. Эта ситуация не должна отразиться на здоровье ребенка, говорят медики.

Ранее сообщалось, что в Томской области две женщины раздели соседку-инвалида и вытащили на мороз. Издевательства снимала на камеру девятиклассница. Произошедшим заинтересовались в Следственном комитете.