Отравились парами хлора: трое детей попали в больницу после посещения бассейна

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в одном из фитнес-центров Сергиева Посада. Трое детей попали оттуда в больницу с подозрением на отравление парами хлора, передает Telegram-канал Mash.

Несовершеннолетние почувствовали недомогание после посещения бассейна. Хуже всего пришлось семилетней школьнице — ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в больницу попали ее ровесница и 11-летний мальчик. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Кроме того, в результате отравления пострадал 30-летний мужчина. Однако он от госпитализации отказался.

На данный момент в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Прокуратура организовала проверку по факту отравления посетителей фитнес-центра. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности. По предварительной версии, отравление детей и взрослого произошло по причине неисправности насосного оборудования.

Ранее в Москве 48-летняя местная жительница купила арбуз и отравилась им насмерть. Вместе с ней ягоду ели и родственники, но они не испытали проблем со здоровьем.