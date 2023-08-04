В Челябинской области при обрушении крыши приюта умерли все котята

Все котята, обитавшие в приюте «Кот и Пес» на территории Челябинской области, погибли в результате обрушения крыши здания. Предполагается, что трагедия, унесшая жизни маленьких питомцев, произошла из-за ветхости здания, передает РЕН ТВ.

Поздно ночью крыша внезапно обрушилась на детское отделение приюта. По словам хозяйки зверинца, никому из его обитателей не удалось выжить. Под рухнувшей конструкцией погибли все котята, которых добрые люди спасли от смерти на улице. Женщина, управляющая питомником, опубликовала в Сети видео, на котором видны последствия трагедии.

Хозяйка считает, что виной всему плохая крыша и дожди, обрушившие ветхую конструкцию под напором воды. Чтобы устранить завалы и расчистить территорию приюта, жительница Челябинской области обратилась за помощью к землякам. Помимо нее, питомник содержат еще два работника, однако их совместных усилий все-равно не хватит для устранения последствий такого масштаба.

Ранее в Красноярском крае 14-летний подросток погиб в результате падения бетонной плиты. Несовершеннолетний играл вместе со своим другом в заброшенном здании.