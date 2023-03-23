В Челябинской области ползущего на коленях по проезжей части пешехода переехал автомобиль

В Челябинской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль наехал на пешехода, передвигавшегося на четвереньках по проезжей части. Об этом стало известно Ura.ru.

Как сообщил источник издания, инцидент случился в городе Сим. Россиянин, находящийся в запое несколько дней, несколько раз выходил на дорогу, по которой велось оживленное движение. Но соседи его оттаскивали. В очередной раз они не успели среагировать, и мужчина буквально выполз на коленях на проезжую часть.

В итоге на него наехал автомобиль, так как водитель его не заметил. Полученные в ходе столкновения с машиной травмы оказались несовместимы с жизнью, и житель Сима скончался на месте. Больше никаких подробностей в местном ГИБДД журналистам не дали.

Ранее в Казани девушка прямо на ходу вышла из такси и едва не угодила под колеса проезжающих машин. Произошедшее удалось заснять на видеорегистратор. На записи видно, как пассажирка ни с того ни с сего открывает дверь автомобиля и вываливается из него на дорогу. К счастью, водители быстро успели среагировать и помогли ей подняться. На место происшествия приехала «скорая» и оказала пострадавшей необходимую первую помощь. Что именно заставило девушку рискнуть жизнью – неизвестно.