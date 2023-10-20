В Челябинской области мужчина погиб в поле при замене колеса на телеге
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В Челябинской области 57-летний мужчина погиб при замене сломанного колеса на телеге. Повозка перевернулась и придавила его.
Подробности сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на источник.
По его словам, у разнорабочего сломалось колесо телеги, когда он ехал по полю. Мужчине пришлось менять колесо на месте.
«При смене колеса телега опрокинулась и придавила владельца», - сообщил собеседник.
Погибший работал в крестьянско-фермерском хозяйстве. Уточняется, что трагедия произошла в Агаповском районе области.
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