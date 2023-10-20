В Челябинской области мужчина погиб в поле при замене колеса на телеге

В Челябинской области 57-летний мужчина погиб при замене сломанного колеса на телеге. Повозка перевернулась и придавила его.

Подробности сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на источник.

По его словам, у разнорабочего сломалось колесо телеги, когда он ехал по полю. Мужчине пришлось менять колесо на месте.

«При смене колеса телега опрокинулась и придавила владельца», - сообщил собеседник.

Погибший работал в крестьянско-фермерском хозяйстве. Уточняется, что трагедия произошла в Агаповском районе области.

В Следственном управлении Следственного комитета России по региону начали проверку по факту смертельных травм.

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