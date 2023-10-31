В Челябинской области муж заявил на жену-учительницу, совратившую подростка

В Челябинской области муж пожаловался на жену, работающую учительницей, заявив, что она совратила 15-летнего школьника. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, мужчина обратился в полицию и рассказал, что его 26-летняя супруга привела домой подростка и вступила с ним в интимную связь. При этом он уточнил, что это было по взаимному согласию.

В результате проверок следователи подтвердили слова заявителя и возбудили уголовное дело по статье «Половое поведение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Примечательно, что, несмотря на это, учительница продолжает работать в школе. От занятий ее никто не отстранил. То же касается и подростка, у которого была с ней близость. Он посещает учебное заведение.

Ранее в Петербурге учителя физкультуры задержали по подозрению в педофилии. У правоохранителей есть информация, что он совращал детей во время работы в детском лагере, а также приглашал к себе домой 13-летнюю школьницу. На данный момент он находится в изоляторе.