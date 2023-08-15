В Челябинской области директор школы подралась с 12-летней девочкой и ее мамой

В Челябинской области, в Миньяре, произошла драка с участием директора одной из местных школ, 12-летней девочки и ее мамы. По предварительной информации, конфликт возник из-за собаки, с которой прогуливалась несовершеннолетняя во дворе. Подробности сообщает издание 74.ru.

О произошедшем стало известно благодаря матери пострадавшего подростка. Она рассказала, что ее дочь шла вместе со своим лабрадором возле многоэтажки, когда стала получать в свой адрес претензии от двух женщин. Они начали требовать, чтобы она «свалила со двора со своей собакой». Однако просто так уходить школьница не собиралась. Тогда одна из россиянок, которая работает директором школы, напала на ребенка: схватила за грудки и стала трясти.

Испуганная девочка побежала домой и рассказала обо всем матери, и та, не раздумывая, отправилась разбираться. «Я даже не помню, как выбежала из дома, прибежала на площадку и затрещину ей дала, а она начала меня избивать», - рассказала родительница школьницы.

Разборки двух женщин попали на видео. На нем заметно, как местные пытаются разнять дерущихся россиянок. После же драки обе отправились в полицию писать заявления. На данный момент сотрудники органов внутренних дел Ашинского района разбираются в обстоятельствах конфликта.

Ранее в Приморье группа подростков избила сверстника. Начали школьники на жертву, вероятно, из-за порванных кроссовок.