В Челябинской области батюшка убил домогавшегося его прихожанина

В Челябинской области священнику храма Тихвинской иконы Божией Матери предъявили обвинение в убийстве прихожанина. Как пишет Telegram-канал Ural Mash, мужчина его домогался.

По информации источника, 59-летний батюшка выпивал с односельчанином. Утром тот стал его домогаться – священник расправился с другом.

Mash уточняет, что убитый – муж учительницы сельской школы. По его данным, мужчины выпивали, но произошел конфликт.

Священник ударил приятеля. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

О батюшке известно, что ранее он был актером, ездил с гастролями. Потом работал на заводе. Затем он принял сан.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье врач скорой помощи домогался 17-летней девушки. Медик отрицает вину – утверждает, что совершал рядовой осмотр.