В Челябинской области батюшка убил домогавшегося его прихожанина
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В Челябинской области священнику храма Тихвинской иконы Божией Матери предъявили обвинение в убийстве прихожанина. Как пишет Telegram-канал Ural Mash, мужчина его домогался.
По информации источника, 59-летний батюшка выпивал с односельчанином. Утром тот стал его домогаться – священник расправился с другом.
Mash уточняет, что убитый – муж учительницы сельской школы. По его данным, мужчины выпивали, но произошел конфликт.
Священник ударил приятеля. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
О батюшке известно, что ранее он был актером, ездил с гастролями. Потом работал на заводе. Затем он принял сан.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье врач скорой помощи домогался 17-летней девушки. Медик отрицает вину – утверждает, что совершал рядовой осмотр.