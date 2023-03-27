В челябинской больнице обнаружили труп врача-анестезиолога

27 марта в одном из корпусов Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины был найден мертвым один из сотрудников. Его обнаружили коллеги на рабочем месте. Об этом сообщило издание URA.RU.

По предварительной информации, переданной источником в силовых структурах, 37-летний врач-анестезиолог покончил с собой. На это указывает отсутствие на теле следов насильственной смерти. Однако на данный момент нет никакой информации о том, что могло стать причиной для самоубийства медика. Полиция начала расследование, чтобы установить все обстоятельства дела и выяснить, что действительно произошло.

К слову, журналисты пытались получить больше подробностей о произошедшем у пресс-службы СКР по региону, но пока никаких комментариев не поступало.

Ранее стало известно о смерти студентки московского медицинского университета. Девушка училась на пятом курсе, однако ее жизнь трагическим образом оборвалась из-за приема таблеток без назначения врача. Сообщается, что она купила препарат, чтобы повысить иммунитет, и серьезно отравилась. Ее экстренно доставили в реанимацию, но медикам ее уже не удалось спасти.