В Челябинске юноша из Казахстана на камеру порвал паспорт гражданина России

В Челябинске юноша из Казахстана порвал на камеру паспорт гражданина России. Как сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, молодой человек задержан.

Подробностями она поделилась в Telegram-канале.

По информации Мизулиной, правоохранители проверяют молодого человека по статье 329 УК РФ.

«Как выяснилось, паспорт России юноша получил совсем недавно, сам он родом из Казахстана. Паспорт разорвал, по предварительной информации, находясь в состоянии опьянения», - рассказала глава Лиги.

Мизулина отметила: глупость поступка компания осознала после ее публикации. Она привела скриншоты, на которых молодые люди утверждали, что снимали видео для хайпа.

