«Шаг влево, шаг вправо — расстрел»: что рассказала сестра женщины, которую 14 лет насиловали в плену

Сестра женщины, сбежавшей из 14-летнего заточения, рассказала, что происходило с ней все эти годы. Россиянка отметила, что пленница постоянно подвергалась не только сексуальному насилию, но и терпела издевательства, а также была вынуждена следить за хозяйством и матерью своего похитителя. Подробности истории передает Телеграм-канал Baza.

С родственницей пострадавшей удалось связаться благодаря матери злоумышленника, которая в один из дней вызвала медиков для сына. Когда в дом приехала скорая психиатрическая помощь, мужчина не закрыл дверь, и именно так его пленнице удалось сбежать. Она позвонила сестре и рассказала, что все эти 14 лет находилась в рабстве.

По словам собеседницы Телеграм-канала, подозреваемый заставлял свою жертву вступать с ним в половой контакт, убирать и в целом делать все, что он требовал. Он всегда следил за своей пленницей и угрожал ей ножом. А если уходил, то привязывал ее, чтобы она не сбежала. Для этого у него была специальная конструкция. «Рассказывала, что постоянно у него был нож, видимо, шаг влево, шаг вправо — расстрел», - поделилась сестра женщины. Напомним, что в ходе обысков была обнаружена целая комната с различными приспособлениями для удерживания человека.

Кроме того, однажды женщина стала свидетельницей убийства. Мужчина, державший ее в плену, убил другую девушку, которая тоже могла быть похищена. «Он ее представил, что это была его жена. Но потом, не знаю, какой у них конфликт произошел, он ей прямо нож в голову всадил», - рассказала сестра пострадавшей.

Ранее женщина, которая 14 лет провела в плену, лично рассказала, что с ней происходило.