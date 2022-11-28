В Челябинске второклассница умерла после катания на тюбинге с горки

В Челябинской области ученица второго класса скончалась в больнице после полученных травм при катании на тюбинге. Трагедия произошла в субботу, 26 ноября.

По данным телеканала РЕН ТВ, девочка каталась на тюбинге с горки, которая образовалась после чистки снега. Ребенок получил травму и был госпитализирован. Врачи диагностировали у пострадавшей травму грудной клетки.

Об инциденте сообщила директор местной школы, где училась девочка. Сотрудники правоохранительных органов назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины случившегося. Следственный комитет (СК) начал проверку.

Ранее мы писали, как 16-летний житель Бийска погиб во время катания на тюбинге, который был привязан к автомобилю. Местный житель ехал на ВАЗ-21150 по проезжей части в поселке Сорокино. К машине был прицеплен буксировочный трос с «ватрушкой», в которой ехал его несовершеннолетний знакомый. Во время движения школьник отпустил удерживающий трос, врезался в стоящую на обочине машину и получил серьезные травмы, от которых скончался до приезда скорой помощи.