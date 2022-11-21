На Алтае школьник врезался на тюбинге в автомобиль и погиб

16-летний житель Бийска погиб во время катания на тюбинге, который был привязан к автомобилю. Трагедия произошла поздно вечером 20 ноября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Местный житель ехал на ВАЗ-21150 по проезжей части в поселке Сорокино. К машине был прицеплен буксировочный трос с «ватрушкой», в которой ехал его несовершеннолетний знакомый.

Во время движения школьник отпустил удерживающий трос, врезался в стоящую на обочине машину и получил серьезные травмы, от которых скончался до приезда скорой помощи.

По факту смерти юноши возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют причины произошедшего, условия проживания и воспитания подростка в семье. Кроме того, будет дана оценка работе органов системы профилактики.

Ранее мы писали, как катание на ватрушке обернулось для двухлетнего малыша травмой головы.