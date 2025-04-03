В Челябинске врачи спасли пациентку с полутораметровой опухолью в яичнике

Челябинские врачи спасли жизнь 56-летней женщине с большой опухолью в брюшной полости. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на пресс-службу местного минздрава.

Как уточняется, размер доброкачественного новообразования составил полтора метра в обхвате. Оно выросло из яичника и сдавливала желудок, кишечник и другие органы.

Врачи утверждают, что диагностировали женщину опухоль, когда ее размер составлял 25 сантиметров. Тогда пациентке рекомендовали операцию, но она отказалась от лечения. В результате на вырезание полутораметровой проблемы ушло два часа – хирурги откачали из нее более 30 литров жидкости.

Ранее мы писали о том, что в Киргизии из-за ошибки врачей умерла девочка, которой вырезали молочную железу.