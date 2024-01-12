В Челябинске водителя маршрутки задержали после нападения на беременную женщину, об этом сообщает 74.ru.

Водитель маршрутки в Челябинске набросился на беременную женщину из-за оплаты проезда. Как рассказал муж пострадавшей женщины, его супруга зашла в маршрутку на одной из остановок вместе с молодым человеком.

Когда настала пора передавать деньги водителю за проезд, сумму передали только за одного человека. Водитель подумал, что беременная женщина решила проехать «зайцем». Однако, как уверяет пострадавшая, она оплатила проезд.

Сначала маршрутчик начал кричать на женщину, а после напал, рассказал ее муж.

«Он начал орать что-то на своем языке. Вначале замахнулся на нее, а потом взял ледяной булыжник и кинул ей прям в лицо. Быстренько запрыгнул в маршрутку и уехал», — сообщил супруг.

В результате полицейские нашли обидчика — сейчас он задержан и дает показания. Правоохранители также эвакуировали микроавтобус, на котором работал водитель. Инспектор ГИБДД нашел неисправности тормозной системы авто.

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